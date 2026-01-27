Erbe, Eskalation & eine FluchtJetzt kostenlos streamen
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
Folge 2: Erbe, Eskalation & eine Flucht
49 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Der Kärntner Erbstreit geht weiter. Schon vor dem Tod der am ALS erkrankten Gabi eskaliert die Situation. Gabis Familie wirft Christian vor, sie betrogen zu haben. Ein Detektivbericht und verhängnisvolle Selfies sollen das beweisen. Es kommt zu einer Konfrontation, die auf Video aufgezeichnet wird, in der die Familie Christian zu Rede stellt. Der fürchtet in eine Falle getappt zu sein und flüchtet. Hubert Niedermayr berät ihn nun juristisch.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV