Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Erbe, Eskalation & eine Flucht

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 27.01.2026
Erbe, Eskalation & eine Flucht

Erbe, Eskalation & eine FluchtJetzt kostenlos streamen

Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Folge 2: Erbe, Eskalation & eine Flucht

49 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Der Kärntner Erbstreit geht weiter. Schon vor dem Tod der am ALS erkrankten Gabi eskaliert die Situation. Gabis Familie wirft Christian vor, sie betrogen zu haben. Ein Detektivbericht und verhängnisvolle Selfies sollen das beweisen. Es kommt zu einer Konfrontation, die auf Video aufgezeichnet wird, in der die Familie Christian zu Rede stellt. Der fürchtet in eine Falle getappt zu sein und flüchtet. Hubert Niedermayr berät ihn nun juristisch.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
PULS 4
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang

Alle 2 Staffeln und Folgen