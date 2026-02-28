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Erlebnis Bühne Matinee

Von Beethoven bis Filmmusik mit dem Bruckner Orchester Linz

ORF IIIStaffel 1Folge 20vom 28.02.2026
Von Beethoven bis Filmmusik mit dem Bruckner Orchester Linz

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Erlebnis Bühne Matinee

Folge 20: Von Beethoven bis Filmmusik mit dem Bruckner Orchester Linz

93 Min.Folge vom 28.02.2026

Bei der Linzer Klangwolke dirigierte Markus Poschner das Bruckner Orchester Linz mit einem Programm, das Moderne und Klassik verbindet. Aufgeführt wurden Beethovens kraftvolle 7. Symphonie, Coplands tänzerische Appalachian Spring Suite sowie Rózsas Oscar-prämierte Ben-Hur-Suite, die den Klang des Old-Hollywood-Films eindrucksvoll aufleben lässt. Bildregie: Leopold Knötzl Mitwirkende: Bruckner Orchester Linz; Hard-Chor Linz Musikalische Leitung: Markus Poschner Bildquelle: ORF/Bruckner Orchester Linz/Oliver Erenyi

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