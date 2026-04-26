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Erlebnis Bühne Matinee

Die Entführung aus dem Serail - Vom Lech Classic Festival

ORF IIIStaffel 1Folge 22vom 26.04.2026
Die Entführung aus dem Serail - Vom Lech Classic Festival

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Folge 22: Die Entführung aus dem Serail - Vom Lech Classic Festival

134 Min.Folge vom 26.04.2026

Mozarts Singspiel Die Entführung aus dem Serail in einer Produktion des Lech Classic Festivals mit Jennifer O'Loughlin als Konstanze, Florina Ille als Blondchen, Pavel Kolgatin als Belmonte, John Heuzenroeder als Pedrillio und Levente Páll als Osmin. Durch die Handlung führt Schauspieler Joseph Lorenz und das Lech Festival Orchester spielt unter der musikalischen Leitung von Tetsuro Ban. Mitwirkende: Jennifer O'Loughlin (Konstanze) Florina Ilie (Blondchen) Pavel Kolgatin (Belmonte) John Heuzenroeder (Pedrillio) Levente Páll (Osmin) Musikalische Leitung: Tetsuro Ban Orchester: Lech Festival Orchester Bildquelle: ORF/Lech Classic Music/Raphaela Seifert

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