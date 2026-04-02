Erlebnis Bühne Matinee
Folge 21: Passionsspiele Erl
196 Min.Folge vom 02.04.2026
Alle sechs Jahre ziehen die Passionsspiele in Erl in Tirol Besucher aus aller Welt an. Rund 600 Einheimische bringen die Leidensgeschichte Christi auf die Bühne. 2025 wurde die UNESCO-Tradition neu interpretiert, mit neuer Musik von Christian Kolonovits und modernisiertem Text von Martin Leutgeb. Musikalische Leitung: Anton Pfisterer Bildquelle: ORF/Passionsspiele Erl/Artist
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