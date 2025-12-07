Mozart aus dem Stadttheater Wiener NeustadtJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 07.12.2025: Mozart aus dem Stadttheater Wiener Neustadt
Ein festlicher Abend mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich fand im Stadttheater Wiener Neustadt statt: Unter der Leitung von Andreas Ottensamer wurden zwei Meisterwerke von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. Den Auftakt bildete das ergreifende Requiem in d-Moll KV 626, Mozarts unvollendetes Vermächtnis, das von Franz Xaver Süßmayr vollendet worden war. Im zweiten Teil erklang die strahlende Symphonie C-Dur KV 551 „Jupiter“, seine letzte und monumentalste Symphonie, die bis heute als Inbegriff sinfonischer Meisterschaft gilt. Mit den Solistinnen und Solisten Christina Gansch (Sopran), Kate Lindsey (Mezzosopran), Matthew Newlin (Tenor), Alexander Grassauer (Bass), dem Konzertchor Interpunkt und den Tonkünstlern wurde ein Klangereignis voller Dramatik, Hoffnung und Transzendenz entfaltet. Ein Abend, getragen von Mozarts unvergleichlicher Musik und der Strahlkraft des vielseitigen Orchesters. Bildquelle: ORF/Stadttheater Wiener Neustadt/Nancy Horowitz