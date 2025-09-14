Erlebnis Bühne
Folge vom 14.09.2025: Mozart und die Violine
Roberto González-Monjas ist international als Dirigent und Geiger gefragt. In beiden Rollen widmet er sich mit dem Mozarteumorchester Salzburg, dessen Chefdirigent er seit 2024 ist, sämtlichen Violinkonzerten von Wolfgang Amadé Mozart. Die neue Dokumentation begleitet die Künstlerinnen und Künstler bei diesem besonderen Projekt. Mozarts Geige war die Stimme seiner Salzburger Jahre: Von ihr aus leitete er als Konzertmeister die erzbischöfliche Hofkapelle und schrieb zahlreiche Werke für den eigenen Gebrauch. Die Krönung bilden seine fünf Violinkonzerte, die zwischen 1773 und 1775 entstanden. In dieser Produktion vereinen sich die einmalige Tradition des 1841 unter Mitwirkung Constanze Mozarts gegründeten Mozarteumorchesters, der Nimbus Salzburgs als Mozartstadt und Roberto González-Monjas’ langjährige Beschäftigung mit diesen Konzerten. Bildquelle: ORF/Mozarteum Orchester/Nancy Horowitz