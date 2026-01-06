Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für eine Reise durch die Wiener Musik, die im stadTheater Walfischgasse im ersten Bezirk Wiens stattfindet, haben sich André Heller, Ernst Molden und Ursula Strauss zusammengetan und ein Wiener Lied Programm für jung und alt auf die Bühne gestellt. Von Wienerlied-Evergreens bis Leierkasten und Lichtshow auf der Bühne erwartet einen ein buntes Programm, das die Wiener Liedkunst neu interpretiert und belebt. Die Neuen Wiener Concert Schrammeln spielen mit virtuosen Sängerinnen, liebevoll Dudlerinnen genannt, und Instrumentalistinnen ihres Fachs, dabei darf auch Schauspiel und Pantomime samt Schattenspielen nicht fehlen. ORF III zeigt „André Hellers Remassuri“ als TV-Premiere. Gestaltung: André Heller, Ernst Molden, Ursula Strauss Bildquelle: ORF/Remassuri/Stefan Liewehr

