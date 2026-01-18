Daniel Froschauer: Im Gespräch mit dem TaktgeberJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 18.01.2026: Daniel Froschauer: Im Gespräch mit dem Taktgeber
15 Min.Folge vom 18.01.2026
Barbara Rett traf den Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, zum Gespräch in der Philharmonischen Kanzlei im Musikverein Wien. Sie sprachen über die Auswahl der Dirigenten für das wichtigste Klassik-Konzert der Welt, die Vorbereitungen für Großevents und den diesjährigen Debütanten beim Neujahrskonzert, Yannick Nézet-Séguin.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3