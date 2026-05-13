Salami, Wiener & Co - Die WurstmacherJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.05.2026: Salami, Wiener & Co - Die Wurstmacher
50 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Mit einer Fleischproduktion von etwa acht Millionen Tonnen ist Deutschland der größte Fleischproduzent Europas und der drittgrößte der Welt. Im Durchschnitt verzehrt jeder Bundesbürger im Jahr rund 31 Kilogramm Fleischwaren. Schweinefleisch wird am häufigsten verarbeitet - und aus ihm besonders oft Wurst hergestellt. Allein die Brühwurst, also zum Beispiel die Lyoner Fleischwurst, macht ein Drittel des gesamten Fleischkonsums aus. Die beliebteste Wurst ist jedoch eine Rohwurst: die Salami.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt