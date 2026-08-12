Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ESSEN. TRINKEN. MACHEN

So is(s)t Deutschland - Zehn Gänge mit und ohne Fleisch

WELTFolge vom 12.08.2026
So is(s)t Deutschland - Zehn Gänge mit und ohne Fleisch

So is(s)t Deutschland - Zehn Gänge mit und ohne FleischJetzt kostenlos streamen

ESSEN. TRINKEN. MACHEN

Folge vom 12.08.2026: So is(s)t Deutschland - Zehn Gänge mit und ohne Fleisch

50 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

In kaum einem europäischen Land leben so viele Veganer wie in Deutschland. Dennoch ist die Auswahl an Fleisch- und Wurstprodukten hierzulande vielfältig. Wie essen die Deutschen und woher kommt unsere Lust auf Fleisch? Diese Reportage geht dieser Frage auf den Grund und möchte gemeinsam mit Ernährungssoziologen, Vertretern der Fleischwirtschaft sowie der vegetarisch-veganen Lebensweise Wege finden, wie beide gemeinsam an den Tisch kommen können.

Alle verfügbaren Folgen