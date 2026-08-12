So is(s)t Deutschland - Zehn Gänge mit und ohne FleischJetzt kostenlos streamen
ESSEN. TRINKEN. MACHEN
Folge vom 12.08.2026: So is(s)t Deutschland - Zehn Gänge mit und ohne Fleisch
50 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
In kaum einem europäischen Land leben so viele Veganer wie in Deutschland. Dennoch ist die Auswahl an Fleisch- und Wurstprodukten hierzulande vielfältig. Wie essen die Deutschen und woher kommt unsere Lust auf Fleisch? Diese Reportage geht dieser Frage auf den Grund und möchte gemeinsam mit Ernährungssoziologen, Vertretern der Fleischwirtschaft sowie der vegetarisch-veganen Lebensweise Wege finden, wie beide gemeinsam an den Tisch kommen können.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt