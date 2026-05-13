Mehr als nur Schnaps - Hochprozentiges aus DeutschlandJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.05.2026: Mehr als nur Schnaps - Hochprozentiges aus Deutschland
48 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Wenn ein alkoholisches Getränk mit Deutschland in Verbindung gebracht wird, dann Bier. Doch mittlerweile tragen selbst Spirituosen, wie Gin, Wodka oder Whisky, das Siegel „Made in Germany“. Regionale Zutaten und nachhaltige Rezepturen sorgen hierzulande für den perfekten Tropfen. Die Reportage stellt Deutschlands berühmteste Destillen vor und zeigt, warum sie ihren ausländischen Konkurrenten in nichts nachstehen.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt