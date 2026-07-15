Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 15.07.2026: Tränen des Todes
45 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
George Yzaguirre begeht Selbstmord im Gefängnis und nimmt seine Geheimnisse mit ins Grab. Seine Ex-Frau Jennifer beginnt sich zu fragen, wie viele ihrer Erinnerungen Hinweise auf ungelöste Fälle enthalten. Doch ob die Wahrheit über Yzaguirre jemals ans Licht kommt, bleibt ungewiss.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.