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Evil - Gesichter des Bösen

Tränen des Todes

TLCFolge vom 15.07.2026
Tränen des Todes

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 15.07.2026: Tränen des Todes

45 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

George Yzaguirre begeht Selbstmord im Gefängnis und nimmt seine Geheimnisse mit ins Grab. Seine Ex-Frau Jennifer beginnt sich zu fragen, wie viele ihrer Erinnerungen Hinweise auf ungelöste Fälle enthalten. Doch ob die Wahrheit über Yzaguirre jemals ans Licht kommt, bleibt ungewiss.

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