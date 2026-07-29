Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 29.07.2026: Unvorstellbarer Horror
45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 16
Faith Green ist überzeugt davon, Gregorys Vergangenheit zu kennen, als sie ihm in der Kirche ihres Vaters erneut begegnet. Geprägt vom Glauben an Vergebung gibt sie ihm eine zweite Chance – ohne zu ahnen, dass seine verborgenen Geheimnisse in einer schrecklichen Tragödie enden werden.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.