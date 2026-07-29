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Evil - Gesichter des Bösen

Unvorstellbarer Horror

TLCFolge vom 29.07.2026
Unvorstellbarer Horror

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 29.07.2026: Unvorstellbarer Horror

45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 16

Faith Green ist überzeugt davon, Gregorys Vergangenheit zu kennen, als sie ihm in der Kirche ihres Vaters erneut begegnet. Geprägt vom Glauben an Vergebung gibt sie ihm eine zweite Chance – ohne zu ahnen, dass seine verborgenen Geheimnisse in einer schrecklichen Tragödie enden werden.

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