Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 22.07.2026: Mein Retter, mein Todfeind
45 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Als Rodney Metzer plötzlich auftaucht und seine Frau aus einer gewalttätigen Situation befreit, wirkt es zunächst wie eine Rettung in letzter Minute. Doch mit der Zeit merkt Morgan, dass Rodney nicht ihr Retter ist und seine Hilfe nicht nur aus Fürsorge besteht. Sie beginnt zu ahnen, dass hinter seiner „Heldentat“ eine weitere Strategie steckt, um sie niemals wieder gehen zu lassen.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.