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Evil - Gesichter des Bösen

Mein Retter, mein Todfeind

TLCFolge vom 22.07.2026
Mein Retter, mein Todfeind

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 22.07.2026: Mein Retter, mein Todfeind

45 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Als Rodney Metzer plötzlich auftaucht und seine Frau aus einer gewalttätigen Situation befreit, wirkt es zunächst wie eine Rettung in letzter Minute. Doch mit der Zeit merkt Morgan, dass Rodney nicht ihr Retter ist und seine Hilfe nicht nur aus Fürsorge besteht. Sie beginnt zu ahnen, dass hinter seiner „Heldentat“ eine weitere Strategie steckt, um sie niemals wieder gehen zu lassen.

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