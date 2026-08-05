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Evil - Gesichter des Bösen

Das Geständnis meines Stiefbruders

TLCFolge vom 05.08.2026
Das Geständnis meines Stiefbruders

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 05.08.2026: Das Geständnis meines Stiefbruders

45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Als die Polizei Adam Pennylegions Stiefbruder Dustin Duthie verhaftet, geben viele Leute den Steroiden die Schuld. Doch Adam weiß, dass Dustin schon lange einen dunklen Weg eingeschlagen hat. Seit Jahren beobachtet er, wie dieser immer weiter abrutscht. Warnzeichen gab es genug. Doch niemand ahnt, welchen verheerenden Preis es haben wird, sie falsch zu deuten.

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