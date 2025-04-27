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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur

Die bizarrsten Todesfälle der Geschichte

DMAXStaffel 1Folge 1vom 27.04.2025
Die bizarrsten Todesfälle der Geschichte

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Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur

Folge 1: Die bizarrsten Todesfälle der Geschichte

45 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Es gibt viele seltsame Todesfälle, die Fragen aufwerfen. Aber manche davon sind besonders bizarr! Josh Gates hat drei berühmte Fälle herausgesucht, bei denen Menschen auf unerklärliche Weise getötet worden sind. Los geht es im Jahr 1959, als zehn junge Leute im nördlichen Uralgebirge in Sibirien sterben. Der schreckliche Vorfall am Dyatlov-Pass ist extrem umstritten. Die Theorien zum Unglückshergang reichen von geheimen Waffentests über UFOs bis hin zu einem Yeti-Angriff. Außerdem: der tödliche Fluch des ägyptischen Pharaos Tutanchamun und das mysteriöse Verschwinden von Kenny Veach bei Area 51.

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