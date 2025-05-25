Die härtesten Codes der WeltJetzt kostenlos streamen
Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 25.05.2025: Die härtesten Codes der Welt
44 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Vom rätselhaften Zodiac-Killer über eine Schatzsuche in den Rocky Mountains bis hin zum mysteriösen Voynich-Manuskript: Heute versucht Josh Gates die härtesten Codes der Welt zu knacken. Los geht es mit dem Serienmörder, der in den späten 1960er-Jahren Kalifornien in Angst und Schrecken versetzte. Kann die Identität des Zodiac-Killers nun endlich geklärt werden? Danach steht eine moderne Schatzsuche im Fokus: Der Abenteurer Forrest Fenn hat kiloweise Gold sowie wertvolle Edelsteine in der Bergwildnis vergraben und den Ort in einer kryptischen Botschaft verschlüsselt. Außerdem bringt Gates neue Wahrheiten über ein wissenschaftliches Manuskript aus dem 15. Jahrhundert ans Licht.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.