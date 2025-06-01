Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 01.06.2025: Geheime Botschaften
44 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 12
Das Turiner Grabtuch zählt zu den umstrittensten Reliquien der katholischen Kirche. Das Stück Stoff soll Gläubigen zufolge den toten Körper von Jesus Christus bedeckt haben und nun sein Abbild tragen. Aber ist die Reliquie, die im 14. Jahrhundert im Heiligen Land gefunden wurde, echt? Jetzt könnten neue Isotopentests einer Stoffprobe dazu beitragen, das Rätsel um das Turiner Grabtuch endlich zu lösen. Im Fokus stehen dabei die Altersdatierung mittels Radiokarbonmethode sowie die geografische Herkunft der verwendeten Flachsfasern. Auch in dieser Folge: Geisterfotos aus dem 19. Jahrhundert und das Geheimnis der rätselhaften „Georgia Guidestones“.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.