Expedition Files - Der Wahrheit auf der Spur
Folge vom 04.05.2025: Unsichtbare Feinde
45 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Herbst 1975: Als Travis Walton in den Bergen von Arizona spurlos verschwindet, kommen Gerüchte auf, dass der Mann von Aliens entführt worden ist. Das bizarre daran? Neue Indizien bekräftigen die Theorie! Auch der zweite Fall sorgt bis heute für Furore. Es geht um den amerikanischen Luftfahrtpionier Charles Lindbergh, dessen Baby im März 1932 in einem Vorort von New Jersey entführt worden ist. Eine neue Analyse des Autopsieberichts wirft gravierende Fragen über das Familiendrama auf. Zuletzt nimmt Josh Gates Hightech-Mikrowellenwaffen unter die Lupe, die bei CIA-Agenten das „Havanna-Syndrom“ auslösen.
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Genre:Dokumentation, Abenteuer, Geschichte, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.