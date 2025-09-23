Zum Inhalt springenBarrierefrei
Umzug im ICE und Zarbex vs. Max Schradin

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 23.09.2025
Folge 10: Umzug im ICE und Zarbex vs. Max Schradin

50 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

In dieser Folge „Experte für Alles“ lernen wir, dass es sich manchmal durchaus lohnt, sich zu blamieren (z.B., wenn man sich - wie Dennis und Benni Wolter - Geld für ein Umzugsunternehmen sparen kann), in anderen Fällen (z.B. dann, wenn man Zarbex heißt und bereits etliche Male gegen seinen Streamerkollegen Schradin im „Ja-Nein-Spiel“ verloren hat) hingegen nicht. Außerdem klärt Klaas mithilfe von Alli Neumann endlich, wie viel Melantonin man sich guten Gewissens hinter die Binde feuern kann.

ProSieben
