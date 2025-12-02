Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schreckliche Weihnachtsgeschenke mit Ina Müller und Undercover-Arbeit eskaliert

ProSiebenStaffel 1Folge 20vom 02.12.2025
Folge 20: Schreckliche Weihnachtsgeschenke mit Ina Müller und Undercover-Arbeit eskaliert

47 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Diese Show stellt sich völlig in den Dienst der Zuschauer - und macht Klaas zum Experten für alles. Hier geht es in erster Linie um den ultimativen Erkenntnisgewinn. Der Gastgeber? Völlig ahnungslos! Mit den Gästen und Inhalten wird Klaas erst zum Beginn jeder Sendung konfrontiert: von kuriosen Verbrauchermythen über Tests und Talks bis hin zu handfesten Alltagstipps. Gelingt es Klaas, die Themenblöcke ohne jegliche Vorbereitung zu präsentieren und Wissen zu vermitteln?

ProSieben
