Sarah Connor macht den Promibonus-Test und Tommi Schmitt erfindet neue PodcastsJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 17: Sarah Connor macht den Promibonus-Test und Tommi Schmitt erfindet neue Podcasts
46 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
In dieser Ausgabe „Experte für Alles“ werden scheinbar elitäre Themen zur Unterhaltung der breiten Masse in messerscharfe Experimente verwickelt. Sarah Connor testet, ob und wie viel Promibonus man sich als VIP einstreichen kann, wenn man kein Gewissen besitzt und Tommi Schmitt klöppelt mit Klaas und seinen Zuschauer:innen neue, zugängliche Podcastkonzepte zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Experte für Alles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren