Experte für Alles

Mythos Promibonus, Percy als Eisexperte und das Hypnose-Experiment

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 29.04.2025
Mythos Promibonus, Percy als Eisexperte und das Hypnose-Experiment

Mythos Promibonus, Percy als Eisexperte und das Hypnose-Experiment

Experte für Alles

Folge 2: Mythos Promibonus, Percy als Eisexperte und das Hypnose-Experiment

45 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Vorsicht, wissenswert! Klaas ist mit neuer Sendung (und Bildungsauftrag) zurück und präsentiert auch diese Woche Antworten auf Fragen, die der Gesellschaft unter den Nägeln brennt: Wie geil ist das Promileben? Womit macht man das beste Eis zuhause? Kann eigentlich jede:r hypnotisieren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Experte für Alles
ProSieben
Experte für Alles

Experte für Alles

