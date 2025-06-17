Kinder entscheiden für Apache und Till Reiners wird Online-Dating-ExperteJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 8: Kinder entscheiden für Apache und Till Reiners wird Online-Dating-Experte
49 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Seht zu, wie Life-Coaches neben dieser Folge „Experte für Alles“ erblassen: Klaas und Apache lernen von Kindern, wie man Entscheidungen trifft, Till Reiners bringt den ultimativen Humor-Guide fürs Online-Dating mit und Jakob Lundt enthüllt allerlei Schockierendes zum Thema Parkplatz-GV.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
12
