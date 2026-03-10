Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Experte für Alles

Dreiste Kleinanzeigen-Strategien und Clueso als Haar-Experte

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 10.03.2026
Dreiste Kleinanzeigen-Strategien und Clueso als Haar-Experte

Dreiste Kleinanzeigen-Strategien und Clueso als Haar-ExperteJetzt kostenlos streamen

Experte für Alles

Folge 1: Dreiste Kleinanzeigen-Strategien und Clueso als Haar-Experte

47 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Lassen sich beim Fliegen zusätzliche Kosten für Gepäck sparen, indem man die gesamte Kleidung kurzerhand im Flugzeug trägt? Kann man als Verkäufer auf Online-Marktplätzen vereinbarte Preise durch einfache Verhandlungskniffe in die Höhe treiben? Klaas Heufer-Umlauf stellt sich als "EXPERTE FÜR ALLES" wieder in den Dienst der Zuschauer:innen. Jede Woche wird getestet und experimentiert, um Antworten auf gewöhnliche und außergewöhnliche Alltagsthemen zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Experte für Alles
ProSieben
Experte für Alles

Experte für Alles

Alle 2 Staffeln und Folgen