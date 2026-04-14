Gesangsunterricht mit Nick Woltemade und Dating-Profile mit MarteriaJetzt kostenlos streamen
Experte für Alles
Folge 6: Gesangsunterricht mit Nick Woltemade und Dating-Profile mit Marteria
44 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
In der heutigen Sendung will Klaas herausfinden, ob jede:r einfach so singen lernen kann. Dafür besucht er mit Nick Woltemade einen Gesangsunterricht. Außerdem hilft Marteria bei Dating-Profilen und wir finden endlich heraus, was cool oder uncool ist.
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Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
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