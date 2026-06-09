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Lukas Podolski testet "Fußballschuhe" und Nina Chuba im Improtheater

ProSiebenStaffel 2Folge 13vom 09.06.2026
Lukas Podolski testet "Fußballschuhe" und Nina Chuba im Improtheater

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Folge 13: Lukas Podolski testet "Fußballschuhe" und Nina Chuba im Improtheater

51 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Vor der Sommerpause lädt Klaas den Fußball-Weltmeister Lukas Podolski in die Sendung ein, um alternative Fußballschuhe zu testen. Außerdem will Nina Chuba herausfinden, ob Improtheater glücklich macht.

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