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Experte für Alles

Geduldsproben im Praxistest und Entertainment-Tipps mit Sebastian Pufpaff

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 17.03.2026
Geduldsproben im Praxistest und Entertainment-Tipps mit Sebastian Pufpaff

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Folge 2: Geduldsproben im Praxistest und Entertainment-Tipps mit Sebastian Pufpaff

46 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Kann man erlernen, Schmerz zu unterdrücken? Ist alles im Leben verhandelbar? Gibt es den Promi-Bonus tatsächlich? Klaas Heufer-Umlauf testet, experimentiert und ist für seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Suche nach Tipps und Tricks für alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Alltagsthemen. Wird er gemeinsam mit Expert:innen und Gästen die Herausforderung meistern und ein „EXPERTE FÜR ALLES“?

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