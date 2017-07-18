Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Explorers: Adventures of the Century

Bezwingung der Inga-Stromschnellen

Red Bull TVStaffel 3Folge 2vom 18.07.2017
Bezwingung der Inga-Stromschnellen

Bezwingung der Inga-StromschnellenJetzt kostenlos streamen

Explorers: Adventures of the Century

Folge 2: Bezwingung der Inga-Stromschnellen

25 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12

Kajakfahrer Steve Fisher macht sich auf den Weg zu den größten Stromschnellen der Welt: den Inga-Stromschnellen des Kongo-Flusses.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Explorers: Adventures of the Century
Red Bull TV
Explorers: Adventures of the Century

Explorers: Adventures of the Century

Alle 5 Staffeln und Folgen