Bezwingung der Inga-Stromschnellen
Explorers: Adventures of the Century
Folge 2: Bezwingung der Inga-Stromschnellen
25 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12
Kajakfahrer Steve Fisher macht sich auf den Weg zu den größten Stromschnellen der Welt: den Inga-Stromschnellen des Kongo-Flusses.
