Explorers: Adventures of the Century

Rocky-Mountain-Überflug

Red Bull TVStaffel 3Folge 9vom 18.07.2017
Rocky-Mountain-Überflug

Explorers: Adventures of the Century

Folge 9: Rocky-Mountain-Überflug

25 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12

Will Gadd und Gavin McClurg wollen einen Rekord im Gleitschirmfliegen brechen, indem sie über die Rocky Mountains fliegen.

