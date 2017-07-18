Ein Date mit der MeerengeJetzt kostenlos streamen
Explorers: Adventures of the Century
Folge 6: Ein Date mit der Meerenge
25 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12
Drei Paddelboarder versuchen, die Bass-Straße zu überqueren, 300 km tödlichen Wassers zwischen Australien und Tasmanien.
Explorers: Adventures of the Century
