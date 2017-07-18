Das Engelsflügel-ErlebnisJetzt kostenlos streamen
Explorers: Adventures of the Century
Folge 5: Das Engelsflügel-Erlebnis
24 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12
Kajakprofi Rafa Ortiz versucht, den steilsten Wildwasserabschnitt der Welt zu befahren: den Rio Santo Domingo in Mexiko.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Explorers: Adventures of the Century
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen