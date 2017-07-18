Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 3Folge 3vom 18.07.2017
Folge 3: Geheimnisse des Mount Roraima

25 Min.Folge vom 18.07.2017Ab 12

Der legendäre Kletterer Stefan Glowacz versucht die Erstbesteigung des Mount Roraima im üppigen Dschungel von Guyana.

