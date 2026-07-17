Die Seenotretter - Einsatz bei Wind und WellenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.07.2026: Die Seenotretter - Einsatz bei Wind und Wellen
49 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6
Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist das ganze Jahr über bei jeder Wetterlage im Einsatz. Von 54 Stationen aus starten die Seenotretter in die Nord- und Ostsee. Viele verdanken ihnen Hilfe und manchmal sogar das Leben. Dabei können die Einsätze auch für die Helfer selbst gefährlich werden - Orkanböen und riesige Wellen sind mitunter Tagesgeschäft für die Besatzungen. Die Reportage begleitet die Mannschaft eines Seenotkreuzers an der Elbmündung.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt