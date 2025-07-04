Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fakt oder Fake vom 04.07.2025

ORF1Staffel 1Folge 30vom 04.07.2025
Folge 30: Fakt oder Fake vom 04.07.2025

56 Min.Folge vom 04.07.2025

Verblüffender Fakt oder doch ein billiger Fake? Im Rateteam nähern sich Michael Ostrowski, Nadja Bernhard und Günther Lainer akribisch der Wahrheit an und scheuen keine Mühen, um die Fakes auszusortieren. So gehen sie der Frage nach, ob Gelsen von Licht angezogen werden, entzünden Feuerwerke mit Zauberstäben und entdecken, was Katzenspielzeug mit hoher Physik zu tun hat. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

