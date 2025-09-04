Fakt oder Fake vom 05.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 35: Fakt oder Fake vom 05.09.2025
Überspringen Gene eine Generation und kann man Staubzucker im Mixer herstellen? Mit viel Humor klärt Clemens Maria Schreiner mit Robert Palfrader, Gregor Seberg und Selina Graf skurrile Fragen. Inhalt: Fakt oder Fake möchte die Zuseher auf unterhaltsame Art sensibilisieren, achtsamer mit Nachrichten oder Alltagsmythen umzugehen und vermeintliche Fakten zu hinterfragen. Diesmal mit: Robert Palfrader, Selina Graf und Gregor Seberg. Robert Palfrader beweist Improvisationstalent, wenn er sich als flüssiges Metall durch das Studio bewegt. Gregor Seberg ist sich sicher, dass er sich unsicher ist und Selina Graf geht den Fragen mit gesundem Hausverstand auf den Grund: Ist es zum Beispiel möglich, mit einem Mixer Staubzucker herzustellen? Überspringen Gene eine Generation und können wir deshalb den Haarausfall dem Opa in die Schuhe schieben? Clemens Maria Schreiner bringt wieder Ordnung ins Periodensystem und in die Fakt oder Fake-DNA! Bildquelle: ORF/Hans Leitner
