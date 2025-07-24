Fakt oder Fake vom 25.07.2025Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 32: Fakt oder Fake vom 25.07.2025
52 Min.Folge vom 24.07.2025
Blitze erhellen in dieser Folge das Studio von Clemens Maria Schreiner. Es sind die Geistesblitze von Angelika Niedetzky, Andreas Vitásek und Manuel Thalhammer, die hier einschlagen. Angeregt wird diskutiert und gerätselt, ob Feuerbälle im echten Leben existieren, oder doch nur in gut gefakten Videos? Und kann es sein, dass der Mond Einfluss auf unser Wetter nimmt? Weniger kopflastig ist die Frage, ob ein verkehrter Klimmzug wirklich möglich ist, denn hier kommt vorrangig der Bizeps zum Zug. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
