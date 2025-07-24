Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fakt oder Fake

Fakt oder Fake vom 25.07.2025

ORF1Staffel 1Folge 32vom 24.07.2025
Fakt oder Fake vom 25.07.2025

Fakt oder Fake vom 25.07.2025Jetzt kostenlos streamen

Fakt oder Fake

Folge 32: Fakt oder Fake vom 25.07.2025

52 Min.Folge vom 24.07.2025

Blitze erhellen in dieser Folge das Studio von Clemens Maria Schreiner. Es sind die Geistesblitze von Angelika Niedetzky, Andreas Vitásek und Manuel Thalhammer, die hier einschlagen. Angeregt wird diskutiert und gerätselt, ob Feuerbälle im echten Leben existieren, oder doch nur in gut gefakten Videos? Und kann es sein, dass der Mond Einfluss auf unser Wetter nimmt? Weniger kopflastig ist die Frage, ob ein verkehrter Klimmzug wirklich möglich ist, denn hier kommt vorrangig der Bizeps zum Zug. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fakt oder Fake
ORF1
Fakt oder Fake

Fakt oder Fake

Alle 1 Staffeln und Folgen