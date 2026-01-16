Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familie Holmes: Die Hausretter

Ein Fundament für alle Fälle

HGTV Folge vom 16.01.2026
Ein Fundament für alle Fälle

Folge vom 16.01.2026: Ein Fundament für alle Fälle

44 Min. Folge vom 16.01.2026

Pfusch am Bau: Bei Tom und Estrella sickert Feuchtigkeit ins Fundament. Können die Holmes Schlimmeres verhindern und Risse im Haus noch abwenden? Außerdem: Geht der Wunsch nach mehr Platz im Eigenheim für das Paar endlich in Erfüllung?

