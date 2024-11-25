Familie Holmes: Die Hausretter
Folge vom 25.11.2024: Das Stadthaus
44 Min.Folge vom 25.11.2024
Kim und Sandor waren überzeugt, ihren Traum-Bungalow gefunden zu haben und alle Punkte ihrer Wunschliste erfüllt zu sehen. Doch ein Jahr voller endloser Lecks, Elektrikprobleme und eines unzuverlässigen Bauteams ließ sie erschöpft und frustriert zurück. Mike, Michael und Sherry kommen zur Rettung und nehmen sich der vielen Mängel an. Sie müssen sich mit fehlerhaften Abdichtungen und gefährlich verlegten Kabeln auseinandersetzen, doch ihre Expertise bringt schließlich Licht ins Dunkel. Nach den Enttäuschungen mit einem zwielichtigen Bauunternehmer kehren Kim und Sandor in ein sicheres, voll funktionsfähiges und beeindruckendes Zuhause zurück, das ihren ursprünglichen Traum sogar noch übertrifft.
