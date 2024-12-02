Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alison und Jason standen vor einem Albtraum, nachdem ihr Bauunternehmer den Kellerumbau aufgab und sie mit einem Haus in gefährlichem Zustand zurückließ. Mike, Sherry und Michael übernehmen die Reparaturen und müssen sich mit unbeweglichen Schotten, unansehnlichen Pfosten und einem holprigen Boden auseinandersetzen. Außerdem kehren Kim und Sandor in ihren sicheren, familienfreundlichen Keller zurück, nachdem sie ebenfalls von einem unzuverlässigen Bauunternehmer enttäuscht worden waren.

