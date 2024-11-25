Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familie Holmes: Die Hausretter

Am Limit

HGTVFolge vom 25.11.2024
Am Limit

Familie Holmes: Die Hausretter

Folge vom 25.11.2024: Am Limit

44 Min.Folge vom 25.11.2024

Für Jason, Alison und ihre beiden kleinen Söhne wurde der Platz in ihrem Zuhause knapp, weshalb sie einen zweistöckigen Anbau mit zusätzlichem Kellerraum planten. Doch ihr Bauunternehmer übernahm sich und ließ das Projekt schließlich unvollendet zurück, wodurch das erschöpfte Paar mit einem unfertigen und gefährlichen Baustellenchaos dastand. Nun müssen Mike, Michael und Sherry die dreifache Herausforderung meistern: Klempner-, Elektro- und Heizungsprobleme warten auf ihre Expertise.

