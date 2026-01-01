Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer
„Goldrausch“ auf dem Meer: Mehr als 1800 Schiffsbesatzungen hoffen in der Bristol Bay auf den Fang ihres Lebens. Die Bucht im Südwesten Alaskas gehört zu den fischreichsten Regionen der Erde. Im Sommer tummeln sich dort 44 Millionen Rotlachse. Ein Eldorado für die Kapitäne der Fangboote und gleichzeitig die Hölle auf Erden. Denn vor der Küste tobt ein gnadenloser Konkurrenzkampf. Wer sich hier innerhalb weniger Wochen seinen Anteil am dreistelligen Millionenumsatz sichern will, der muss schneller sein als die Konkurrenz und bei Wind und Wetter schuften bis zum Umfallen.
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.