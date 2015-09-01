Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer
Folge vom 01.09.2015: Feuerwerk und Fischfang
44 Min.Folge vom 01.09.2015Ab 12
Die Lachswanderung hat ihren Höhepunkt erreicht. So viele Fische gab es in der Bristol Bay seit zehn Jahren nicht mehr. Kapitän Taran White und die Schiffsbesatzung der „Thunder“ haben innerhalb von drei Wochen 300 000 Dollar verdient. Andere dagegen wurden enttäuscht und müssen zum Ende der Fangsaison noch um ihren Anteil kämpfen. Skipper Tom Walsh und seine Crew stehen vor der Küste Alaskas mit den Rücken zur Wand. Den Nationalfeiertag am 4. Juli werden die Männer daher an Deck verbringen und schuften bis zum Umfallen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.