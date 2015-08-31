Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer

Trickreiches Manöver

DMAXFolge vom 31.08.2015
Trickreiches Manöver

Trickreiches ManöverJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer

Folge vom 31.08.2015: Trickreiches Manöver

45 Min.Folge vom 31.08.2015Ab 12

Kapitän Luke Swab und seine Crew brauchen vor der Küste Alaskas dringend ein Erfolgserlebnis. Bisher kamen die Lachsfischer beim Wettlauf mit der Konkurrenz meist einen Schritt zu spät. Deshalb überlegt sich der Skipper eine gewagte Strategie. Abseits der Flotte, auf dem offenen Meer, locken mehr Fische. Aber dort die Netze auszuwerfen ist riskant, denn die State Troopers überwachen das Geschehen in der Bristol Bay mit Argusaugen. Wer bei der Jagd die reglementierten Fangzonen verlässt, muss mit saftigen Bußgeldern rechnen.

Alle verfügbaren Folgen