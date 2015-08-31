Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer
Folge vom 31.08.2015: Trickreiches Manöver
45 Min.Folge vom 31.08.2015Ab 12
Kapitän Luke Swab und seine Crew brauchen vor der Küste Alaskas dringend ein Erfolgserlebnis. Bisher kamen die Lachsfischer beim Wettlauf mit der Konkurrenz meist einen Schritt zu spät. Deshalb überlegt sich der Skipper eine gewagte Strategie. Abseits der Flotte, auf dem offenen Meer, locken mehr Fische. Aber dort die Netze auszuwerfen ist riskant, denn die State Troopers überwachen das Geschehen in der Bristol Bay mit Argusaugen. Wer bei der Jagd die reglementierten Fangzonen verlässt, muss mit saftigen Bußgeldern rechnen.
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Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.