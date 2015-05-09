Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer
Folge vom 09.05.2015: Ein Wal bringt Glück
44 Min.Folge vom 09.05.2015Ab 6
Für Kapitän Tom Walsh und die Besatzung der „Intruder“ war die Saison bis dato eine herbe Enttäuschung. Die Ausbeute fiel mager aus, und die Crew musste zwei beschädigte Netze ersetzen. Haben die Seeleute aufs falsche Pferd gesetzt? Ist im Nadnek-Distrikt möglicherweise mehr zu holen, als vor der Küste von Egegik? Als die Lachsfischer an Deck über einen Kurswechsel diskutieren, taucht am Horizont ein Lichtstreif auf. Ein Wal nähert sich dem Boot und treibt ihnen die heiß begehrte Beute direkt vor den Bug.
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Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.