Fang des Lebens - Kampf der Lachsfischer
Folge vom 11.04.2015: Startschuss
45 Min.Folge vom 11.04.2015Ab 12
Kapitän Leonard Ferrigno und seine Besatzung sind bereit zum Auslaufen. In der Bristol Bay, im Südwesten Alaskas, beginnt die Jagdsaison. Rund 44 Millionen Lachse passieren auf dem Weg in ihre Heimatgewässer die Küste. Zu viele für die Flüsse im nördlichsten Bundesstaat, deshalb gibt die staatliche Fischereibehörde einen Teil davon zur Jagd frei. Den rund 7000 Seeleuten vor Ort winkt in den kommenden Wochen der Fang ihres Lebens. Doch ein kleiner Friedhof an Land erinnert die Männer daran, was sie in den arktischen Gewässern erwartet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.