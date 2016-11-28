Fast N' Loud
Folge vom 28.11.2016: Mustang Boss 302
45 Min.Folge vom 28.11.2016Ab 12
Ingenieurskunst aus Europa, gepaart mit amerikanischer Monsterleistung: Zum Auftakt der neuen Staffel widmen sich die „Gas Monkeys“ einem gebrauchten Porsche. Der Sportwagen kommt zwar mit diversen technischen Wehwehchen daher, trotzdem bietet Chefmechaniker Aaron Kaufman seinem Boss eine riskante Wette an: Der Auto-Profi behauptet, dass der Oldie nach dem Umbau schneller sein wird, als Richard Rawlings brandneues Modell aus dem Jahr 2016. Denn der Kfz-Experte baut in den 996er einen superstarken LS-3-Motor ein.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.