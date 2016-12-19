Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fast N' Loud

De Tomaso Pantera Teil 1

DMAXFolge vom 19.12.2016
De Tomaso Pantera Teil 1

De Tomaso Pantera Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Fast N' Loud

Folge vom 19.12.2016: De Tomaso Pantera Teil 1

44 Min.Folge vom 19.12.2016Ab 12

Das neue Dach der riesigen „Gas Monkey“-Garage kostet 250 000 Dollar. Dieses Geld müssen die Kfz-Freaks nun mit Autoverkäufen wieder reinholen - zum Beispiel mit einem De Tomaso Pantera, Baujahr 1972. Das Team motzt den Oldtimer für eine Barrett-Jackson-Auktion auf. Die Karosserie scheint auf den ersten Blick gut in Schuss zu sein. Deshalb konzentrieren sich die Mechanik-Experten in der Werkstatt auf den Motor des Flitzers. Rund 600 PS soll der neue 6-Zylinder leisten. Deshalb nimmt die Truppe am EcoBoost diverse Änderungen vor.

Alle verfügbaren Folgen