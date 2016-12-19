Fast N' Loud
Folge vom 19.12.2016: De Tomaso Pantera Teil 1
44 Min.Folge vom 19.12.2016Ab 12
Das neue Dach der riesigen „Gas Monkey“-Garage kostet 250 000 Dollar. Dieses Geld müssen die Kfz-Freaks nun mit Autoverkäufen wieder reinholen - zum Beispiel mit einem De Tomaso Pantera, Baujahr 1972. Das Team motzt den Oldtimer für eine Barrett-Jackson-Auktion auf. Die Karosserie scheint auf den ersten Blick gut in Schuss zu sein. Deshalb konzentrieren sich die Mechanik-Experten in der Werkstatt auf den Motor des Flitzers. Rund 600 PS soll der neue 6-Zylinder leisten. Deshalb nimmt die Truppe am EcoBoost diverse Änderungen vor.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.