Fast N' Loud
Folge vom 05.12.2016: Chevrolet 3100 - Teil 1
44 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
Typisch amerikanisch: In keinem anderen Land sind so viele Pick-ups unterwegs wie in den USA. Und die Pritschenwagen kommen dort nicht nur als Nutzfahrzeuge zum Einsatz. Im Gegenteil, die praktischen Trucks mit der großen Ladefläche sind als Freizeitvehikel und Statussymbol auf dem Land genauso beliebt wie in der Großstadt. Deshalb ist es an der Zeit für eine getunte „Gas Monkey“-Version mit diversen Extras. Die Kfz-Profis restaurieren in dieser Folge einen Chevrolet 3100, Baujahr 1949, für eine Auto-Show in Texas.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.