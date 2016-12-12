Fast N' Loud
Folge vom 12.12.2016: Chevrolet 3100 - Teil 2
45 Min.Folge vom 12.12.2016Ab 12
Auf schwarzem Lack sieht man jede Unebenheit. Deshalb darf sich Mike Coy bei der Arbeit nicht den kleinsten Fehler erlauben. Doch der Auto-Freak ist ein Meister seines Fachs und macht in der Werkstatt einen super Job. Die Karosserie des Chevy 3100, den die „Gas Monkeys“ für den „Lone Star Throw Down“ aufmotzen, sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Nun müssen die Kfz-Experten nur noch das Problem mit der Servolenkung in den Griff bekommen, dann können sie den restaurierten Pick-up, Baujahr 1949, in Texas der Öffentlichkeit präsentieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.